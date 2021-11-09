Посол Грузии отказался от встречи с Денисовой по Саакашвили

9 ноября 2021 , 16:30
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Источник:

телеграм-канал Людмилы Денисовой

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с ней. Отказ объяснил "политическим контекстом Украины в отношении Михеила Саакашвили". Он хочет проконсультироваться с грузинским МИД.

Уполномоченная Рады по правам человека подчеркнула, что во время встречи хотела получить объяснения о нарушении права на жизнь и медицинскую помощь при задержании Саакашвили.

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Поэтому теперь Денисова ждет объяснение от посла Заракашвили. 

К Саакашвили применяли силу в тюрьме

Также омбудсмен отметила, что сотрудники тюрьмы нанесли Саакашвили телесные повреждения. Заключенные вообще угрожают политику.

Денисова решительно осудила систематические и грубые нарушения прав и свобод Саакашвили должностными лицами Грузии. Также призвала иностранные государства и международные правозащитные организации безотлагательно отреагировать.

Что этому предшествовало

  • Саакашвили вернулся на родину в Грузию в преддверии парламентских выборов. Уже 1 октября его взяли под стражу из-за открытых уголовных производств.
  • По некоторым делам были заочные приговоры, хотя сам политик называет производство чисто политическими.
  • После заключения он объявил голодовку, которая длится уже 40 дней. Третий президент Грузии похудел на 20 килограммов. Его состояние здоровья постепенно ухудшалось, начались проблемы с сердцем.
  • Возлюбленная Саакашвили, нардеп Елизавета Ясько 7 ноября заявила, что состояние здоровья Саакашвили – критическое. Она отмечала, что существует угроза его жизни.
  • Экс-президента Грузии 8 ноября забрали на вертолете из тюрьмы в Руставе. Его перевезли в больницу Глданской тюрьмы.
  • Сторонники заключенного в очередной раз вышли на митинг "Свободу Мише". Протестующие отмечают, что протест будет мирным, но расходиться не собираются.
  • Тем временем на территорию больницы Глданской тюрьмы стянули силы правоохранителей. Также там дежурит спецназ Министерства внутренних дел.
Автор: Ольга Музика