Посол Грузии отказался от встречи с Денисовой по Саакашвили

16:30

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отказался от встречи с ней. Отказ объяснил "политическим контекстом Украины в отношении Михеила Саакашвили". Он хочет проконсультироваться с грузинским МИД.