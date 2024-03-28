Посол России в Польше выехал из страны после вызова в МИД из-за инцидента с ракетой
Источник:Gazeta.pl
Российские ракеты, направлены на Украину, уже неоднократно нарушали воздушное пространство Польши. Российский посол в этом государстве отказался реагировать на инцидент и вообще покинул страну.
Посол России в Польше Сергей Андреев уехал из страны на девять дней. Это произошло 26 марта – на следующий день после того, как он отказался появиться в МИД Польши.
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Его обязанности будет выполнять поверенный
Министерство иностранных дел Польши отметило, что посольство России в технической ноте сообщило об отсутствии Андреева в Польше с 26 марта по 4 апреля. На это время его обязанности будет исполнять временный поверенный в делах.
Выезд российского посла из страны после вызова в ведомство прокомментировал глава польского МИД Радослав Сикорский.
Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию,
– сказал он.
В то же время посла не высылали и сам он не подавал в отставку.
Российские ракеты в воздушном пространстве Польши
- Во время массированной российской атаки Украины, которую Россия осуществила ночью 24 марта, одна из ракет залетела на территорию Польши. Польская сторона объяснила, почему не сбили вражескую ракету, которая нарушила ее воздушное пространство.
- Там заявили, что не принимали решение сбить российскую ракету. Польские военные говорят, что знали, что она не будет лететь вглубь их страны.
- Представитель Оперативного командования Яцек Горышевский отметил, что ракета вошла в польское воздушное пространство в 4:23 утра и двигалась со скоростью почти 800 километров в час на высоте 400 метров. Через 39 секунд она вылетела с территории Польши.