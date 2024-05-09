Под скандирование "террористы": посол России возложил венки к памятнику советским солдатам в Польше

Посол России в Польше Сергей Андреев в четверг, 9 мая, возложил венки к мемориалу советским солдатам. Украинцы и поляки "поздравили" посла выкриками "террористы" и "фашисты".

Российскую делегацию украинцы и проукраински настроенные поляки на "месте встречи" ждали заранее.

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Украинцы скандировали "террористы" и "фашисты"

Украинцы выкрикивали слова "террористы" и "фашисты" в заляпанной красным одежде. На украинский митинг также пришли несколько десятков поляков. Митингующие держали в руках украинские флаги, один из которых вырвали россияне.

Всего в поддержку российского посла Андреева собралось полсотни пророссийских активистов с триколорами и георгиевскими лентами.

Россияне решили "почтить" советских солдат в Польше / Фото "Радио Свобода"

Посла к мемориалу, отталкивая журналистов, сопровождали несколько десятков мужчин в жилетках с названием пророссийской партии.

Послу Андрееву неоднократно показывали свою неприязнь в Польше