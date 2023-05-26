Это сплетни и предположения, – Гайдай об отказе Казахстана в назначении послом

В информационном пространстве появились слухи, что якобы Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая послом в стране. Мол, власти Казахстана хотят видеть на его месте профессионального дипломата.

На самом деле Сергей Гайдай никакого официального отказа не получал. Об этом экс-председатель Луганской ОВА рассказал 24 Каналу.

Читайте также Занимал руководящие должности в правительстве и госпредприятиях: что известно о новом после Украины в Китае

Ждет агреман

Президент Украины Владимир Зеленский в марте подписал указ об увольнение Сергея Гайдая с поста председателя Луганской ОВА. Позже появилась информация о намерении назначить его послом в Казахстане.

Однако 22 мая одно из украинских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Казахстан отказался выдавать агреман Гайдаю.

Агреман – предварительное согласие государства на принятие определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другой страны.

Экс-глава Луганской ОВА опроверг слухи об отказе в агремане. Гайдай еще не получил официальный ответ от властей Казахстана. В настоящее время документы о его назначении находятся в Казахстане.

Пока просто ждем агреман. Это официальная информация. Все остальное это сплетни и предположения,

– сказал Гайдай.

К тому же он отметил, хочет ли Казахстан видеть его послом станет известно после получения агремана.

Гайдай о слухах об отказе в назначении послом Казахстана: смотрите видео

Неоднозначная позиция Казахстана относительно войны в Украине