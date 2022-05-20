Посол в Германии предположил, что Украина станет членом НАТО сразу после войны

На фоне российской агрессии против Украины происходит расширение НАТО, в которое хотят вступить Швеция и Финляндия. Присоединиться к Альянсу стремится и Украина, которая может это сделать сразу после войны.

Украина продемонстрировала, что может усилить НАТО

Такое мнение высказал посол Украины в Германии Андрей Мельник. По словам украинского дипломата, путинский режим не добивается реальных успехов в войне против Украины.

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Мельник отметил, что война в Украине продемонстрировала, что НАТО является единственным якорем безопасности в Европе и мире. Украинский посол уверен, что Украина может присоединиться к Альянсу уже после победы над российскими оккупантами.

Путин ломает зубы на востоке Украины и не добивается реальных успехов. Эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после,

– заявил Мельник.

Посол подчеркнул, что Украина в этой войне продемонстрировала, что может усилить НАТО. Как отметил Мельник, Украина готова прийти на помощь Польше или странам Балтии.

"Если бы вы спросили наших польских и балтийских друзей, я думаю, что они бы проголосовали за нас обеими руками. Ведь вы знаете, что Украина была бы готова помочь им своей сильной армией в чрезвычайной ситуации", - резюмировал он.

Украина и НАТО: последние новости

Во время мирных переговоров с Россией от Киева звучали предложения по отказу от курса в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Однако Кремль не принял предложения Украины, после чего переговоры вообще приостановились . Следовательно, возобновились и разговоры о членстве Украины в НАТО.

На фоне российской агрессии к НАТО решили присоединиться уже официально подавшие заявки Швеция и Финляндия. Однако их присоединение пытается блокировать Турция , обвиняющая шведов и финнов в терроризме.

Важно отметить, что Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО уже в ближайшее время без так называемого ПДЧ (Плана действий по членству). Украина в последние годы без результата пыталась получить ПДЧ.

В то же время в США считают, что Украина также может вступить в НАТО без ПДЧ . Посол Андрей Мельник заявлял, что членство Украины в Альянсе помогло бы предотвратить ядерную войну .

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