Для дальнейшего блокирования границы нет никаких оснований, – посол Украины в Польше

Посол Украины в Польше заявил, что продолжаются переговоры с правительством Польши. Чиновник заверил, что уже нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы.

По словам Василия Зварыча, этих точек соприкосновения достаточно, чтобы прекратить блокировку границы. Следует заметить, что польские перевозчики блокируют границы для грузовиков с 6 ноября.

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Что заявил украинский посол в Польше о договоренностях с перевозчиками

Мы можем все вопросы, беспокоящие польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше обострять,

– заявил Зварыч.

Он отметил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран. Также он заявил, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".

По словам посла, все вопросы, беспокоящие польских протестующих, можно решать за столом переговоров.

"Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше заострять", – заверил дипломат.

Василий Зварыч пояснил журналистам, что требования разрешений на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые нужно решать уже сейчас. Ведь это компетенция ЕС, поэтому и обсуждать это нужно вместе с Брюсселем.

Но пока идет российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности украинского государства,

– заверил посол.

Он сказал, что надеется на то, что польские протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, которые все ожидают. Василий Зварыч сказал:

"нужно разблокировать границу и садиться договариваться, поскольку иного пути нет";

вопросы границы должны решаться комплексно. Прежде расширение пропускной способности должно происходить путем расширения новых пунктов пропуска, развития инфраструктуры.

По словам посла, то, что полномасштабно заработает пропускной пункт "Угринов – Долгобычув" – положительный момент в комплексном урегулировании этой проблемы.

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Что этому предшествовало