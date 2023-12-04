Для дальнейшего блокирования границы нет никаких оснований, – посол Украины в Польше
Источник:Укринформ
Посол Украины в Польше заявил, что продолжаются переговоры с правительством Польши. Чиновник заверил, что уже нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы.
По словам Василия Зварыча, этих точек соприкосновения достаточно, чтобы прекратить блокировку границы. Следует заметить, что польские перевозчики блокируют границы для грузовиков с 6 ноября.
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Что заявил украинский посол в Польше о договоренностях с перевозчиками
Мы можем все вопросы, беспокоящие польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше обострять,
– заявил Зварыч.
Он отметил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран. Также он заявил, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".
По словам посла, все вопросы, беспокоящие польских протестующих, можно решать за столом переговоров.
"Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше заострять", – заверил дипломат.
Василий Зварыч пояснил журналистам, что требования разрешений на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые нужно решать уже сейчас. Ведь это компетенция ЕС, поэтому и обсуждать это нужно вместе с Брюсселем.
Но пока идет российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности украинского государства,
– заверил посол.
Он сказал, что надеется на то, что польские протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, которые все ожидают. Василий Зварыч сказал:
- "нужно разблокировать границу и садиться договариваться, поскольку иного пути нет";
- вопросы границы должны решаться комплексно. Прежде расширение пропускной способности должно происходить путем расширения новых пунктов пропуска, развития инфраструктуры.
По словам посла, то, что полномасштабно заработает пропускной пункт "Угринов – Долгобычув" – положительный момент в комплексном урегулировании этой проблемы.
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Что этому предшествовало
- 6 ноября 2023 года польские перевозчики перекрыли для движения грузовиков три пункта пропуска на украинско-польской границе. Речь идет о "Корчеве – Краковец", "Гребенное – Рава-Русская", "Дорогуск – Ягодин".
- Они выдвинули целый ряд требований, однако одним из основных является возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отменивших соглашения с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. В частности, польские протестующие убеждены, что соглашение должно быть разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.
- Уже 1 декабря украинское министерство сообщило о трех решениях, которые наработали, чтобы разблокировать границу. Речь идет об открытии пункта пропуска "Угринов – Долгобычев" для проезда пустых грузовиков, чтобы увеличить пропускную способность границы и уменьшение погрузки на другие пункты пропуска.
- Также должны создать в системе "ЕЧерги" отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин – Дорогуск" и "Краковец – Корчова". Кроме того, решили на месяц запустить пилотный проект с регистрацией в "ЕЧерги" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице".