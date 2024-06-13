В ВСУ объяснили процедуру воинского учета для юношей: кто должен явиться в ТЦК до 18 лет
Источник:Сухопутные войска
Согласно законодательству, юноши до 18 лет должны встать на воинский учет в ТЦК. В Сухопутных войсках ВСУ объяснили, кто из мужчин обязан прибыть в ТЦК до совершеннолетия.
Стоит отметить, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются. Она является регулярной процедурой, которая регулирует воинскую обязанность юношей.
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Кому нужно явиться в ТЦК до совершеннолетия
Сухопутные войска ВСУ объяснили процедуру воинского учета для юношей, отметив, кто из мужчин обязан прибыть в ТЦК до 18 лет.
В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", ежегодно в течение января – марта на воинский учет берутся граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на учет исполняется 17 лет.
Это взятие на учет осуществляется в районных и городских ТЦК по месту жительства лица. Граждане обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в срок, определенный в повестке, и подать необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.
В Сухопутных войсках подчеркивают, что постановка на воинский учет не связана с мобилизационными мероприятиями, которые продолжаются.
На какие категории делят мужчин относительно воинской обязанности
В соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", граждане Украины делятся на следующие категории по воинской обязанности:
- допризывники – лица, которые подлежат приписке к призывным участкам, в год наступления 17 лет;
- призывники – мужчины от 18 до 25 лет, которые должны проходить срочную военную службу;
- военнообязанные – лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства
- резервисты – лица, которые проходят службу в военном резерве ВСУ, других военных формирований и предназначены для их комплектования в мирное время и в особый период.
Военнообязанными считаются мужчины, которые проходили срочную службу или достигли 25 лет и находятся в запасе до 60 лет.
Резервисты обязаны прибывать в воинскую часть по вызову командира.
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