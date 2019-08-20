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      Поставили перед выбором, – Кравчук о том, почему Украину заставили отказаться от ядерного оружия

      1253 Читати новину українською
      Леонид Кравчук
      Леонид Кравчук / Фото из открытых источников

      В наследство от Советского Союза в Украине осталась самая большая армия Европы и третий по мощности в мире ядерный арсенал. Поэтому, чтобы окончательно отойти от России и создать собственную армию, Украина должна отказаться от ядерного оружия. Таким было первое требование западных стран.

      Об этом рассказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".

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      "Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – отмечает он.

      Почему поставили такое требование? Потому что в Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты Америки. Управление [располагалось] в Москве, а ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, не никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром,
      – заявил Кравчук.

      Он добавил, что западные страны боялись, что потеряется контроль над ядерным оружием, и тогда США могли бы стать заложниками этого.

      165 ядерних балістичних комплексів в Україні були націлені на США
      165 ядерных баллистических комплексов в Украине были нацелены на США

      Но кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические. Ведь, чтобы получить тысячи танков и боевых машин, самолетов и ракет, почти миллион особого состава, необходимы были десятки миллиардов, которых в Украины не было.

      Интересно! За последние 5 лет Соединенные Штаты Америки оказывали много финансовой помощи и военного оборудования для Украины. Больше о том, что сделали США для ВСУ в течении этого времени и сколько это им стоило – читайте здесь.

      Смотрите полное видео программы Антона Голобородько "Независимость. Как это было"

       

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      Теги: Новости Украины Леонид Кравчук СССР Ядерная безопасность Новости США Вооруженные силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
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