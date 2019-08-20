Поставили перед выбором, – Кравчук о том, почему Украину заставили отказаться от ядерного оружия

В наследство от Советского Союза в Украине осталась самая большая армия Европы и третий по мощности в мире ядерный арсенал. Поэтому, чтобы окончательно отойти от России и создать собственную армию, Украина должна отказаться от ядерного оружия. Таким было первое требование западных стран.

Об этом рассказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук журналистам 24 канала в программе "Независимость. Как это было".

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"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции", – отмечает он.

Почему поставили такое требование? Потому что в Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединенные штаты Америки. Управление [располагалось] в Москве, а ракеты стояли у нас. Кто мог гарантировать, не никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром,

– заявил Кравчук.

Он добавил, что западные страны боялись, что потеряется контроль над ядерным оружием, и тогда США могли бы стать заложниками этого.



165 ядерных баллистических комплексов в Украине были нацелены на США

Но кроме внешнего давления были и внутренние проблемы, прежде всего – экономические. Ведь, чтобы получить тысячи танков и боевых машин, самолетов и ракет, почти миллион особого состава, необходимы были десятки миллиардов, которых в Украины не было.

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