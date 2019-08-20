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      Поставили перед вибором, – Кравчук розповів, чому Україну змусили відмовитися від ядерної зброї

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      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / Фото з відкритих джерел

      У спадщину від Радянського Союзу в Україні залишилася найбільша армія Європи і третій за потужністю у світі ядерний арсенал. Тому, аби остаточно відійти від Росії та створити власну армію, Україна мала відмовитися від ядерної зброї. Такою була перша вимогою західних країн.

      Про це розповів перший президент незалежної України Леонід Кравчук журналістам 24 каналу у програмі "Незалежність. Як це було".

      Цікаво! США випробували крилату ракету, яка була заборонена скасованим договором з Росією: відео

      "Нас поставили просто перед вибором – або ми складаємо ядерну зброю, або на нас вчинять економічний тиск, зокрема і застосують санкції", – наголошує він.

      Чому поставили таку вимогу? Тому що в Україні було 165 ядерних балістичних комплексів, які були націлені на Сполучені штати Америки. Управління [розташовувалося] в Москві, а ракети стояли в нас. Хто міг гарантувати, що не ніхто не натисне кнопки і не випустить ракету? А вона б потрапила в ціль, яка була передбачена спеціальним шифром,
      – заявив Кравчук.

      Він додав, що західні країни боялися, що втратиться контроль над ядерною зброєю, і тоді США могли б стати заручниками цього.

      165 ядерних балістичних комплексів в Україні були націлені на США
      165 ядерних балістичних комплексів в Україні були націлені на США

      Та окрім зовнішнього тиску були і внутрішні проблеми, перш за все – економічні. Адже, аби отримати тисячі танків і бойових машин, літаків і ракет, майже мільйон особливого складу, необхідні були десятки мільярдів, яких в Україні не було.

      Цікаво! За останні 5 років Сполучені штати Америки надавали багато фінансової допомоги та військового обладнання для України. Більше про те, що зробили США для ЗСУ протягом цього часу і скільки це їм коштувало – читайте тут.

      Дивіться повне відео програми Антона Голобородька "Незалежність. Як це було"

       

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      Теги: Новини України Новини США Збройні сили України Зброя Ядерна безпека Леонід Кравчук СРСР
      Джерело: 24 канал
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