Есть только один способ получить оружие от Германии, – Фейгин

Украина продолжает получать помощь от международных партнёров. Однако Германия постоянно затягивает поставки оружия, которого очень не хватает.

Об этом российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин сказал во время стрима на ютубе 24 канала. Он рассказал, что должно измениться для того, чтобы Германия перестала медлить с помощью Украины .

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По его словам, для этого нужно, чтобы изменилась политическая ситуация.

Надо, чтобы социалисты перестали возглавлять коалицию. Другого выхода нет,

– считает он.

А ведь политическая воля очень зависит от интересов. Речь идет о связях политиков с москвой, а также о зависимости от российского газа.

И добавил, что если поставки оружия постоянно затягивают, то в этом есть явная политическая последовательность, когда на словах одно, а на деле другое. Другого объяснения нет, подытожил Фейгин.

Полностью интервью с Фейгиным: смотрите видео

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Германии следует отказаться от так называемых круговых поставок тяжелого вооружения и начать доставлять его напрямую. А также "найти в себе мужество признать, что это работает не так", как они себе представляли. Об этом заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

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