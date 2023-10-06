США помогают Украине по 3 программам: какие сейчас трудности с этим возникли

Соединенные Штаты Америки с начала российского вторжения активно поддерживают Украину, в частности, предоставляют оружие и технику. Впрочем, сейчас американская помощь во взвешенном состоянии.

Надеемся, что в США проголосуют за дополнительный бюджет для поддержки Украины и поставки оружия не приостановятся. Об этом 24 Каналу сказала нардепка, руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения Александра Устинова. Отметим, что во время последнего визита в США Владимир Зеленский услышал от Джо Байдена заверение в 100% поддержке Белого дома и двухпартийной поддержки Конгресса.

Важно Минфин США считает, что Украине нужно предоставлять больше средств

Необходимо дополнительное выделение средств

Вашингтон передает Украине оружие за 3 программами:

Presidential Drawdown Authority (PDA) – это президентская программа, когда Конгресс выделяет определенное количество денег, а затем администрация Байдена вместе с Пентагоном ищет, что есть в остатках. За эти деньги американцы у себя выкупают оружие и потом отправляют его в Украину.

– это президентская программа, когда Конгресс выделяет определенное количество денег, а затем администрация Байдена вместе с Пентагоном ищет, что есть в остатках. За эти деньги американцы у себя выкупают оружие и потом отправляют его в Украину. Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) – программа, на которую выделяются деньги в рамках общего пакета помощи, за которые США могут покупать оружие как за рубежом, так и у своих производителей, и отправлять его в Украину.

– программа, на которую выделяются деньги в рамках общего пакета помощи, за которые США могут покупать оружие как за рубежом, так и у своих производителей, и отправлять его в Украину. Foreign Military Finance (FMF) – программа, по которой обычно оплачиваются все тренинги. Через эту программу наши партнеры, в частности, Польша, Словакия и т.д., получают возмещение за переданное Украине оружие.

"По всем программам деньги закончились, потому что бюджет закончился 30 сентября. Пока что Вашингтон не выделил дополнительных средств. Единственная программа, в которой остались деньги, это PDA. По этой программе США смогут еще на 5 миллиардов передать оружие", – сказала Устинова.

Как отставка спикера Маккарти влияет на поставки вооружения: смотрите видео

Украина сама покупает оружие

С начала полномасштабного вторжения американцы в среднем в месяц давали Украине оружие на 2,5 – 3 миллиарда. По словам нардепки, если в США сейчас осталось 5 миллиардов, то через 1,5-2 месяца эти деньги закончатся.

Они не могут приехать на завод, забрать оружие и отправить в Украину. За него нужно платить,

– отметила руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения.

Крайне нужно, чтобы американцы проголосовали за выделение дополнительных денег для Украины, потому что иначе американское оружие не будет поставляться. Американцы физически не будут иметь возможности, потому что у них так прописаны правила и так работает система. Впрочем, военную поддержку продолжают оказывать европейцы, а также Украина сама покупает очень много оружия.

Кроме того, что нам 2,5 – 3 миллиарда в месяц выделяли на оружие, еще 1,5 миллиарда каждый месяц выделяли на прямые вливания американских долларов в бюджет Украины.

"Нам в месяц давали 1,5 миллиарда, которые мы клали в свой бюджет и платили зарплаты учителям, покупали лекарства и т.д. Если США не проголосуют за помощь, то здесь тоже буду дыра. Хочется верить, что в ближайшее время выберут нового спикера и этот вопрос урегулируется", – подытожила Устинова.

Маккарти отправили в отставку: коротко

3 октября Палата представителей проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, а проголосовали против – 210. Инициатором устранения Маккарти стал его однопартиец, республиканец Мэтт Гетц.

Это первый в истории случай, когда спикера отправили в отставку. Маккарти занимал должность в течение 9 месяцев, что стало кратчайшим периодом пребывания спикера в Палате представителей.

Палата представителей уже назначила нового временного спикера Нижнюю палату США определенное время будет занимать Патрик МакГенри, являвшийся соратником Маккарти.