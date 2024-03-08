Оперативная поставка снарядов: Мусиенко оценил помощь партнеров

Союзники собрали всю необходимую сумму, чтобы закупить 800 тысяч снарядов для Украины. Однако это количество боеприпасов не поставят сразу. Поставки разобьют на партии.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это усиление. Он добавил, что для ВСУ уже начали поставлять боеприпасы, чтобы остановить россиян.

К теме Пока без результата, – Зеленский об инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

"Это все будет в ближайшее время, это уже хорошо, это усиление. Что нам сейчас уже помогает – что нашли и подвезли, например, для того, чтобы остановить врага на Авдеевском или уже Покровском направлении", – сказал Мусиенко.

Так в Украину оперативно пошли поставки 30 – 40% снарядов из 1 миллиона боеприпасов, который обещает ЕС. Такое количество снарядов планируют предоставить до конца года.

Говорят, возможно, что 1 миллион 200 тысяч. Это только от Европейского Союза, не считая эти 800 тысяч. То есть мы можем рассчитывать где-то до 2 миллионов снарядов, если все пойдет по плану и по срокам будет поставляться,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Все, чтобы уничтожать врага

ВСУ начали получать подкрепление боеприпасами последними неделями. Снаряды начали оперативно поступать на линию фронта. Мусиенко отметил, что, в частности, боеприпасы прежде всего будут поступать на те направления, где активные боевые действия и больше всего вражеских сил.

"Ведь там наибольшее количество атак, там их надо уничтожать и истощать как можно большее количество. Снаряды несколько поступили, поэтому удалось выйти из ситуации, которая откровенно была критическая по некоторым направлениям, и её улучшить. Все равно этого еще недостаточно", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

800 тысяч боеприпасов для Украины: что известно