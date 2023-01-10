БМП Bradley и Marder без танков малоэффективны: полковник ВСУ спрогнозировал важные поставки

Сейчас в Европе идет дискуссия, какая страна должна начать поставку в Украину тяжелых танков Leopard 2. Польша и Финляндия заявляют, что могут их передать, но Германия пока размышляет. Великобритания также рассматривает возможность передать нам танки Challenger 2.

На ближайшем саммите "Рамштайн" решение о поставках Украине тяжелых танков может быть принято. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Если этот вопрос будет решен, Украина получит Leopard 2 в течение месяца.

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По его словам, БМП Bradley и Marder, которые нам должны передать, это машины, поддерживающие вместе с пехотой танки во время наступления.

"Такие БМП без танков малоэффективны. Поскольку наши партнеры не принимают неэффективных решений, то, скорее всего, решение о поставках нам тяжелых танков уже принято. Вопрос в том, какое количество и какие именно страны нам передадут. Именно это будут решать 20 января на "Рамштайне", – считает он.

Нам нужно 200 – 300 Challenger 2

Полковник ВСУ заметил по поводу поставки Challenger 2 – вероятно нам передадут роту, потому что это оптимальный вариант. Если передадут 1 – 3 танка, они будут неэффективными.

Рота – это примерно 10 танков, и тогда уже есть смысл перебрасывать ремонтные мастерские и обучать персонал,

– подчеркнул он.

Свитан объяснил, что Challenger 2 – очень хороший танк, но очень тяжелый – 75 тонн. Однако весь этот вес брони, а не обвесов.

"Он имеет неплохую пушку. Но может быть неповоротлив в некоторых местах, однако выполнит хорошо боевую задачу на определенных участках фронта. Нам нужно таких танков не менее 200 – 300 штук", – рассказал он.

По его мнению, танки Abrams сейчас скорее всего передавать не будут, ведь нужно выяснить определенные технические вопросы по их обеспечению.

Танки и БМП сформируют мощный кулак

"Поэтому самый лучший вариант для нас – танки Leopard 2А4 и Leopard 2А5, которые есть в Польше. Они могут с нами поделиться ротой таких танков. Финляндия тоже может нам их перебросить", – отметил он.

Военный эксперт предположил, что если Германия примет решение передать нам Leopard 2, вместе с боевыми машинами пехоты Bradley и Marder они сформируют мощный кулак, который позволит совершить прорывы в линии обороны оккупантов.

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Бойцы освоят Leopard за 2 недели

По мнению Свитана, мы получим танки на ближайшем "Рамштайне", а поставят их ближе к концу января или в феврале.

"Нашим бойцам хватит 2 – 3 недель для того, чтобы освоить эти танки. Тем более опыт у них есть – хотя и Leopard 2 немного отличается от Leopard 1, на котором у нас установлены зенитные установки Gepard 2, их наши бойцы освоили за 2 недели", - подчеркнул полковник ВСУ.

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