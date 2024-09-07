Сколько баллистических ракет Иран мог отправить России: СМИ назвали количество

Издание The Times 6 сентября со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты. Речь идет о чуть больше, чем 200 единицах оружия.

По их данным, разведывательная информация, которая находится в распоряжении официального Киева, указывают на поставки морским путем Тегераном Москве ракет Fath-300, которые могут поражать цели на расстоянии до 112 километров.

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Как сообщил The Times источник в украинских Вооруженных Силах, груз прибыл на российском судне в один из портов на Каспийском море.

Отмечается, что источник убежден, что Fath-300 расширит возможности Москвы по нанесению ударов по украинским городам с больших дистанций.

По мнению украинских офицеров, такая иранская сделка с Кремлем еще раз подтверждает необходимость для Украины иметь возможность применять западное оружие большой дальности (к примеру, ракеты Storm Shadow британского производства), по ключевым целям на территории страны-агрессора.

Журналисты получили информацию от украинского источника, что россиян будут обучать иранские инструкторы использованию Fath-300 на учебном полигоне вблизи Ашалука (Астраханская область).

В The Times считают, что Тегеран продолжит организовывать поставки оружия в Россию – даже несмотря на риск введения против Ирана дополнительных западных санкций.