США задерживают поставки жизненно необходимого вооружения для Украины, – Зеленский

19 октября Владимир Зеленский провел селекторное совещание, посвященное последствиям новой волны российских ударов по областям. Президент сообщил об отсрочке поставок отдельных видов жизненно необходимого вооружения из США.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Оружие против дронов и задержки с оказанием помощи

Зеленский заявил, что министр обороны Украины, министр иностранных дел и команда Офиса Президента получили неотложные задания по контактам с партнерами для ускорения оказания поддержки противовоздушной обороны.

Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также отсрочки отдельных видов жизненно необходимого вооружения на уровне Министерства войны в Соединенных Штатах,

– сообщил президент.

Все результаты контактов чиновники должны подвести на вечернем совещании.

Кроме того, вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными Силами было согласовано расширение производства турелей, успешно сбивающих "Шахеды". Украина наращивает заказы на это вооружение, а также ускоряет организационные, финансовые и производственные процессы.

Зеленский добавил, что также ожидает доклад дипломатов о сотрудничестве с государствами Балтии для логистики.

Накануне украинский лидер сообщил, что Вашингтон задерживает отправку уже приобретенных ракет-перехватчиков в системы Patriot по программе PURL. По словам Зеленского, американская сторона поставляет 12 ракет в месяц, что в разы меньше предыдущих темпов поставки.