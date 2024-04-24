Пострадали 3 мужчин и 3 женщины, повреждены здания: детали о ночном обстреле Харькова

Российская армия не прекращает атаковать Харьков. Так, ночью 24 апреля враг снова нанес удар по городу.

В результате обстрела Харькова есть пострадавшие. В Харьковской ОГА рассказали детали последствий циничного удара противника.

Смотрите также Россия обстреляла Харьков С-300: в результате атаки в городе есть пострадавшие

В результате атаки врага есть пострадавшие

В Харьковской ОГА рассказали детали ночного обстрела города, что совершили захватчики.

Там отметили, что ночью в Шевченковском районе города произошло попадание С-300 в землю.

Вследствие этого повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, а также газовую магистраль. По данным ОВА, всего повреждено 568 окон и 33 авто.

К сожалению, в результате ночного обстрела несколько человек пострадали.

Пострадали трое мужчин в возрасте 33, 45, 53 лет и трое женщин 24, 45, 54 лет,

– сообщили в Харьковской ОГА.

Поврежденный газопровод в результате российской атаки: коротко