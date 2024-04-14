Пострадали ли украинцы в результате ночной атаки Ирана: что говорит посол в Израиле

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль с помощью беспилотников и ракет. Посол Украины рассказал, есть ли пострадавшие украинцы в результате ударов.

Евгений Корнийчук отметил, что по Израилю выпустили примерно 300 различных средств поражения. Большинство целей удалось сбить еще до того, как они вошли в воздушное пространство страны, поэтому ущерб минимален.

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Есть ли среди раненых украинцы

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что во время ночной атаки Ирана 14 апреля на территории Тель-Авива даже не включали сирены и оповещения воздушной тревоги. По его словам, выглядит так, что абсолютное большинство ракет, которые были выпущены из Ирана, с территории Сирии, и из Ирака, были сбиты вне территории Израиля.

Дипломат отметил, что в операции, кроме израильских, участвовали британские, французские, американские военные. Сбитие воздушных целей было очень эффективным, поэтому информации о пострадавших украинцах не поступало.

Фактически поврежден один инфраструктурный объект на военной базе. Ранения получила одна женщина. Не релевантный вопрос получили ли украинцы ранения, повреждения. Такой информации нет и, скорее всего, уже не будет,

– подчеркнул Корнийчук.

Особенность этой атаки в том, что она впервые шла от Ирана. Ранее Тегеран использовал свои прокси на территории Йемена, Сирии и Ирака, а сейчас основное количество вооружения было направлено именно с территории Ирана.

По словам мужчины, Служба тыла – соответствующее подразделение израильских вооруженных сил, работающие с мирным населением, – объявляли предварительно о мерах безопасности, которые должны быть приняты гражданскими. Однако пока аэропорт Бен-Гурион работает – 14 апреля ограничения наложены только на работу детских учебных заведений.

Реакция на удары Ирана