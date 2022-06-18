Пострадавшие и масштабные разрушения: Россия нанесла удар по Новомосковскому району

Вечером 18 июня оккупанты нанесли ракетный удар в Новомосковском районе на Днепропетровщине. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВ Николай Лукашук. Он добавил, что вся информация выясняется.

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Днем 18 июня кафиры также выпустили ракеты по Кривому Рогу. Попало в объект социальной инфраструктуры, разрушены два частных дома и гараж. В результате удара два человека пострадали.