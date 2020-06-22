Пострадавшим от взрыва на Позняках выделят деньги на квартиры
КГГА и правительство планируют выделить деньги на жилье для жителей разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках. Город готов выделить 30 миллионов гривен из резервного фонда.
Правительство и КГГА будут выделять деньги 50 на 50
О финансовой помощи на приобретение жилья пострадавшим Виталий Кличко поговорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом мэр столицы сообщил на брифинге, информирует 24 канал.
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Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра, предложил вариант помощи пострадавшим. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину – правительство. Премьер-министр поддержал такое предложение,
– отметил Кличко.
Также, пообещал мэр, город уже на этой неделе выделит материальную помощь жителям и семьям погибших.
Людей сейчас временно переселили
Всего отселили жителей 40 квартир. 56 человек живут в школе-интернате на Харьковском шоссе. В комнатах проживают от 2 до 6 человек. С помощью волонтеров для вынужденных переселенцев организовали 3-разовое питание.
Взрыв газа в доме на Позняках: главное
- Утром 21 июня в девятиэтажном жилом доме, который расположен на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, произошел мощный взрыв. Были разрушены квартиры от четвертого по восьмой этаж.
- В результате взрыва погибли трое человек – двое женщин в возрасте 77 и 45 лет и 29-летний мужчина.
- Еще двух мужчин – 1976 и 1967 годов рождения ищут.
- Есть две версии случившегося: взрыв газовоздушной смеси или от неизвестного взрывного устройства.
- Накануне взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве, дом проверяла газовая служба. Работники "Киевгаза" проводили проверку счетчиков. Состояние газовых сетей в доме назвали удовлетворительным.
- Спасатели говорят об угрозе обвала дома, а Кличко заявил, что дом таки разберут.