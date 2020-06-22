КГГА и правительство планируют выделить деньги на жилье для жителей разрушенной взрывом многоэтажки на Позняках. Город готов выделить 30 миллионов гривен из резервного фонда.

Правительство и КГГА будут выделять деньги 50 на 50

О финансовой помощи на приобретение жилья пострадавшим Виталий Кличко поговорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом мэр столицы сообщил на брифинге, информирует 24 канал.

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Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра, предложил вариант помощи пострадавшим. Половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину – правительство. Премьер-министр поддержал такое предложение,

– отметил Кличко.

Также, пообещал мэр, город уже на этой неделе выделит материальную помощь жителям и семьям погибших.

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