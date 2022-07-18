Оккупанты в Луганской области сбили свой же истребитель Су-34: эпическое видео

Карма подстерегает российских оккупантов чуть ли не на каждом шагу. Оно и не удивительно, ведь расплата за все, что они натворили, должна быть.

Не раз приходилось слышать, как они сами себя стреляют или взрывают. Очередная неудача на этот раз произошла с их самолетом.

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Сбили свой самолет

В соцсети сообщили, что в ночь на 18 июля россияне сбили над Алчевском собственный истребитель Су-34.

Даже есть видео. На нем оператор сначала говорит, что сбили украинский самолет. В то же время на кадрах впоследствии отчетливо видна надпись "вкс россии".

Сбитый самолет оккупантов: смотрите видео

В оккупантских пабликах сразу истерика: смотрите видео

Потери врага

По информации Генштаба, Вооруженные Силы Украины на 18 июля ликвидировали 38,5 тысячи врагов. Только за сутки вслед за российским кораблем отправились 150 захватчиков. Также враг потерял много техники.

Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области наши Вооруженные Силы нанесли достаточно серьезный ущерб, потому что разрушены несколько складов, разрушен командный центр, что очень ощутимо.

Также нашим воинам удалось ликвидировать группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии вооруженных сил России. Их уничтожили воины 81 десантно-штурмовой бригады и подразделения Нацгвардии "Омега". Ликвидировали врага под Славянском.

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