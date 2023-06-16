Погибнуть могли более 100 окупантов: военные Украины передали смертоносный привет из HIMARS'а

Вблизи временно оккупированной Житловки, что недалеко от Кременной в Луганской области, украинские воины могли приписать к "хорошим россиянам" более 100 врагов нашего государства. Достичь столь невероятного успеха, вероятно, удалось благодаря точным ударам HIMARS.

Видео меткой работы украинских военных опубликовано 15 июня. При этом накануне оккупанты вопили о массовой гибели своего личного состава от HIMARS в этом районе.

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ВСУ могли уничтожить более 100 оккупантов

В OBOZREVATEL со ссылкой на OSINT-проект GeoConfirmed отметили, что говорится о местности, которая расположена в 1,5 километра севернее Житловки и в 7,5 километра от Кременной.

В DeepState отметили, что на видео можно увидеть поражение личного состава врага в окрестностях Житловки. При этом на кадрах видео видно, что среди леса оккупанты расположили пять грузовиков, каждый из которых может перевозить до 30 военных. Следовательно, вероятно, в районе удара находились сотни человек.

Два разных взрыва. Мы спросили некоторых экспертов, что они думают об этом: исходя из того факта, что мы видим взрыв над линией дерева, и что он очень точен, они думают, что это удары HIMARS с вольфрамовыми снарядами,

– сообщили в СМИ.

Следовательно, если хотя бы один из снарядов попал в зону скопления техники и военных, то все, кто бы там находился в это время, не смогли бы выжить. Более того, в конце видео видно, что оккупанты пытались эвакуировать одного из своих собратьев с противоположной от ударов стороны. А значит, отметили в СМИ, "если находящиеся так далеко солдаты пострадали от вольфрамовых снарядов, у транспортных средств и солдат под ударом не было никакого шанса".

Такого блестящего результата удалось достичь подразделению аэроразведки "Дикие пчелы" 518 батальона "Дикое поле" 1 ОБСН.

Точная работа воинов Украины: видео

Видео появилось сразу после истерики россиян

Удар по скоплению оккупантов, по мнению аналитиков, мог стать "одной из самых смертоносных атак с 24 февраля 2022 года". Ведь анализируя данные DeepState и нытье россиян накануне публикации видео, можно предположить, что безвозвратные потери россиян в живой силе могли превысить 100 человек.

Интересно, что в это время в 10 километрах от линии фронта российская дивизия не менее 2 часов ждала приказа командира о наступлении. Об этом 14 июня сообщал ряд российских телеграм-каналов, в частности, близких к "министерству войны" России.

Под Кременной трагический инцидент произошел в одной из дивизий, собиравшихся пойти в наступление. Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивационное произнесет,

– говорится в сообщении.

Однако отправиться ей в наступление на украинские позиции так и не удалось, ведь защитники Украины передали оккупантам "привет" из HIMARS'а и артиллерии. В результате некоторые каналы оценивали российские потери примерно в 100 убитых и столько же раненых. Интересно, что по словам российских военкоров, на том направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем "от преступной глупости командира дивизии".

Отметим, что по российским данным украинцы нанесли удар по 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии России. Ею командует Сухраб Ахмедов, которого и обвинили в столь безумных потерях оккупантов, а также в истерике предложили расстрелять.

Интересно, что на этого генерала российские оккупанты из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уже жаловались губернатору Приморского края. Ведь благодаря его командованию армия страны-оккупантки уже несла огромные потери на Донбассе.

Так, в письме говорилось о том, что "генерал Мурадов и его корефан-земляк Ахмедов" в попытке получить звание героя России могли потерять в Павловке до 400 человек личного состава захватчиков.