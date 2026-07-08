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8 июля, 06:41
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Более 1000 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 8 июля

Даниил Жоров

Армия России продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1260 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 8 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;
  • танков – 12 100 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 903 (+4);
  • артиллерийских систем – 45 569 (+61);
  • РСЗО – 1 918 (+1);
  • средств ПВО – 1 478 (+0);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 396 920 (+2 074);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 853 (+5);
  • кораблей/катеров – 33 (+0); подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462);
  • специальной техники – 4 398 (+4);
  • крылатых ракет – 4 887 (+0).

За прошедшие сутки, 7 июля, оккупанты потеряли 1200 военнослужащих. Также Силам обороны удалось уничтожить 57 артиллерийских систем противника.

Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч оккупантов. Глава государства также подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой российской потери.

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