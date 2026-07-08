8 июля, 06:41
Более 1000 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 8 июля
Армия России продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1260 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 8 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;
- танков – 12 100 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 903 (+4);
- артиллерийских систем – 45 569 (+61);
- РСЗО – 1 918 (+1);
- средств ПВО – 1 478 (+0);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 396 920 (+2 074);
- наземных робототехнических комплексов – 1 853 (+5);
- кораблей/катеров – 33 (+0); подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462);
- специальной техники – 4 398 (+4);
- крылатых ракет – 4 887 (+0).
За прошедшие сутки, 7 июля, оккупанты потеряли 1200 военнослужащих. Также Силам обороны удалось уничтожить 57 артиллерийских систем противника.
Владимир Зеленский заявил, что Украина ежемесячно уничтожает около 30 тысяч оккупантов. Глава государства также подчеркнул, что у Украины есть подтверждение каждой российской потери.