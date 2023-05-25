Еще 500 пакетированных оккупантов, 20 артиллерийских систем и 36 БпЛА: потери врага на 25 мая

25 мая 2023, 08:05
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В Украине уже 456 сутки полномасштабной войны. Наши защитники продолжают наносить захватчикам колоссальные потери. Воины уничтожают личный состав агрессора и российскую технику, из которой оккупанты обстреливают мирные населенные пункты и убивают гражданских украинцев.

Да, только за минувшие сутки, 24 мая, наши воины уничтожили еще 500 оккупантов. Таким образом в перегной уже превратили более 205 тысяч российских захватчиков.

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Колоссальные потери страны-террориста

Заметим, что с 24 февраля 2022 года Силы обороны уже уничтожили:

  • личного состава – около 205 260 (+500),
  • танков – 3795 (+3),
  • боевых бронированных машин –7432 (+8),
  • артиллерийских систем – 3359 (+20),
  • РСЗО – 570 (+0),
  • средств ПВО – 327 (+0),
  • самолетов – 309 (+0),
  • вертолетов – 296 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2907 (+36),
  • крылатых ракет – 1015 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6148 (+2),
  • специальной техники – 444 (+4).

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Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

    Обратите внимание! Ночью 25 мая российские захватчики запустили по Украине 36 дронов-камикадзе. В Воздушных силах сообщили, что наша ПВО отработала на отлично. В частности, сбила все вражеские "Шахеды". Кстати, 22 беспилотниками оккупанты пытались атаковать почти все западные области нашего государства.
    Автор: Юлія Лобурак