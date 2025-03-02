Минус еще 1110 оккупантов и более 400 единиц техники: потери врага на 2 марта

Силы обороны продолжают наносить врагу ощутимые потери. Так, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1 110 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Общие потери врага уже превышают 876 тысяч личного состава.

Смотрите также Россия не смогла защитить стратегические объекты от ударов Украины, – разведка Британии

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия уже потеряла:

личного состава – около 876 720 (+1110) человек,

танков – 10 241 (+8),

боевых бронированных машин – 21 274 (+25),

артиллерийских систем – 23 959 (+51),

РСЗВ – 1306 (+2),

средства ПВО – 1 091 (+3),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 594 (+192),

крылатые ракеты – 3 085 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 39 218 (+117),

специальная техника – 3 768 (+5).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Силы обороны уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов врага в Донецкой области. Склад был расположен в районе Селидово. Сейчас уточняются последствия атаки.