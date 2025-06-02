Ликвидировано 1140 оккупантов и более 250 БпЛА: потери россиян на 2 июня

Агрессия России продолжает даваться ей большой ценой. Только за сутки было ликвидировано 1140 захватчиков.

Общие потери оккупантов Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Общие потери России в войне

личного состава – около 989 700 (+1140) человек,

танков – 10 874 (+2) ед.,

боевых бронированных машин – 22 663 (+7),

артиллерийских систем – 28 575 (+48),

РСЗВ – 1401 (+0),

средств ПВО – 1 175 (+2),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 38 622 (+256),

крылатых ракет – 3271 (+3),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 50 462 (+137),

специальной техники – 3905 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, в СБУ отметили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации врага, которая была поражена 1 июня в результате спецоперации "Паутина", составляет 7 миллиардов долларов США. Враг потерял 34% стратегических носителей крылатых ракет в результате спецоперации.

1 июня СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аэродромам в России. По данным источников, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязани, "Оленья" под Мурманском и "Иваново" в Ивановской области.

По информации представителей СБУ, fpv-дроны, которыми были атакованы аэродромы, сначала переправили в Россию. За ними на территорию врага отправили мобильные деревянные домики.

Дроны спрятали под крыши домиков, что были размещены на грузовых авто. Впоследствии спецслужбисты дистанционно открыли эти крыши и запустили дроны по российским бомбардировщикам. По словам источников, операцию "Паутина" СБУ готовила более полутора лет. Также стоит отметить, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.

В ходе спецоперации дроны СБУ поразили 41 самолет стратегической авиации России. Мониторинговые каналы сообщают, что под атакой дронов-камикадзе находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС/Ту-22М3/Ту-160, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты-дозаправщики Ил-78, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.