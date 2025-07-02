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24 Канал Новости Украины Ликвидировано более 1 100 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 2 июля
2 июля, 07:16
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Ликвидировано более 1 100 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 2 июля

Ярослав Погончук
Основні тези
  • За сутки ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов, общие потери России превышают 1 022 000 бойцов.
  • С начала вторжения Россия потеряла 10 985 танков, 22 931 бронированную машину, 29 794 артиллерийские системы.

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов.

В то же время общие потери России по состоянию на 2 июля уже превышают 1 022 000 бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне на 2 июля

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

  • Личного состава – около 1 022 090 (+1 110),
  • танков – 10 985 (+2),
  • боевых бронированных машин – 22 931 (+3),
  • артиллерийских систем – 29 794 (+40),
  • РСЗВ – 1 427 (+0),
  • средств ПВО – 1 191 (+1),
  • самолетов – 420 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+70),
  • крылатых ракет – 3 436 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90),
  • специальной техники – 3 921 (+0).

Потери врага на 2 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, по подсчетам британской разведки, россияне потеряли по меньшей мере 135 военных самолетов во время полномасштабной войны против Украины. В частности более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34.