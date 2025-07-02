2 июля, 07:16
Ликвидировано более 1 100 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 2 июля
Основні тези
- За сутки ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов, общие потери России превышают 1 022 000 бойцов.
- С начала вторжения Россия потеряла 10 985 танков, 22 931 бронированную машину, 29 794 артиллерийские системы.
Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 110 оккупантов.
В то же время общие потери России по состоянию на 2 июля уже превышают 1 022 000 бойцов. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Смотрите также ВСУ ударили по пункту управления российской армии в Донецкой области
Какие потери России в войне на 2 июля
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- Личного состава – около 1 022 090 (+1 110),
- танков – 10 985 (+2),
- боевых бронированных машин – 22 931 (+3),
- артиллерийских систем – 29 794 (+40),
- РСЗВ – 1 427 (+0),
- средств ПВО – 1 191 (+1),
- самолетов – 420 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 43 013 (+70),
- крылатых ракет – 3 436 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 786 (+90),
- специальной техники – 3 921 (+0).
Потери врага на 2 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, по подсчетам британской разведки, россияне потеряли по меньшей мере 135 военных самолетов во время полномасштабной войны против Украины. В частности более 30 истребителей-бомбардировщиков Су-34.