Снова более 700 мертвых оккупантов: потери врага по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2022 , 09:08Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Потери российских военных на войне в Украине только увеличиваются. По состоянию на 3 ноября ВСУ ликвидировали уже 74 тысячи оккупантов.
Только за последние сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 740 захватчиков. Заметим, что это не окончательные данные, ведь сейчас идут активные бои и счет усложнен.
К теме "Хлопок" вместо будильника: в Мелитополе разрушена часть завода, где был штаб россиян
Потери врага в технике по состоянию на 3 ноября
- Танков – 2 734 (+20 за минувшие сутки) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 552 (+27) единицы;
- артиллерийских систем -1 755 (+22) единиц;
- РСЗО – 390 (+3) единиц;
- средств ПВО – 198 единиц;
- самолетов – 277 единиц;
- вертолетов – 258 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 442 (+4) единицы;
- крылатых ракет – 397 единиц;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 162 (+9) единиц;
- специальной техники – 155 (+1) единиц.