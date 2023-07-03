Минус 3 роты и 12 складов боеприпасов: враг понес бешеные потери на Таврическом направлении

Украинские защитники продолжают наносить захватчикам немалые потери. В частности, они уничтожают врага на Таврическом направлении.

Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Оккупационная армия потеряла почти 3 роты солдат.

Интересно Война не закончится, пока Крым будет под оккупацией – Зеленский

ВСУ уничтожают оккупантов на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,

– заметил командующий "Таврии".

Кроме того, наши бойцы уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности:

вертолет Ка-52,

4 танка,

3 ББМ,

2 пушки Д-30,

БМ-21 "Град",

2 БПЛА "Supercam",

БПЛА "Zala",

пушку 2А36 "Гиацинт-Б",

зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",

2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильную технику.

Также Силы обороны испепелили 12 складов боеприпасов врага.

Стоит прочесть Следствие накопительного эффекта, – Подоляк дал прогноз, когда рухнет российский фронт

Общие потери врага

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 3 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали свыше 230 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица кое-где стоит миллионы долларов, в частности:

российских танков – 4057;

боевых бронированных машин – 7899;

артиллерийских систем – 4 220;

РСЗО – 641;

средств ПВО – 391;

самолетов – 315;

вертолетов – 309;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573;

крылатых ракет – 1 264;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6834;

специальной техники – 590.

Стоит заметить, что только за минувшие сутки российская армия потеряла 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 4 РСЗО, средство ПВО, вертолет, 16 беспилотников, 3 крылатых ракеты, 18 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.