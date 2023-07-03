Минус 3 роты и 12 складов боеприпасов: враг понес бешеные потери на Таврическом направлении

3 июля 2023, 19:45
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Александр Тарнавский

Украинские защитники продолжают наносить захватчикам немалые потери. В частности, они уничтожают врага на Таврическом направлении.

Об этом рассказал командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский. Оккупационная армия потеряла почти 3 роты солдат.

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ВСУ уничтожают оккупантов на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают продвижение вперед.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1389 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты,
– заметил командующий "Таврии".

Кроме того, наши бойцы уничтожили 34 единицы военной техники противника, в частности:

  • вертолет Ка-52,
  • 4 танка,
  • 3 ББМ,
  • 2 пушки Д-30,
  • БМ-21 "Град",
  • 2 БПЛА "Supercam",
  • БПЛА "Zala",
  • пушку 2А36 "Гиацинт-Б",
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
  • 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильную технику.

Также Силы обороны испепелили 12 складов боеприпасов врага.

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Общие потери врага

С начала полномасштабной войны Кремль терпит катастрофические потери. По состоянию на утро 3 июля украинские защитники и защитницы ликвидировали свыше 230 тысяч российских оккупантов.

Кроме того, они уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники, единица кое-где стоит миллионы долларов, в частности:

  • российских танков – 4057;
  • боевых бронированных машин – 7899;
  • артиллерийских систем – 4 220;
  • РСЗО – 641;
  • средств ПВО – 391;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 309;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573;
  • крылатых ракет – 1 264;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6834;
  • специальной техники – 590.

Стоит заметить, что только за минувшие сутки российская армия потеряла 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 4 РСЗО, средство ПВО, вертолет, 16 беспилотников, 3 крылатых ракеты, 18 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.

Автор: Ольга Котів