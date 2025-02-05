Еще более 1100 оккупантов и 330 единиц техники: потери врага на 5 февраля

Силы обороны продолжают наносить потери врагу. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1140 оккупантов.

Общие потери врага достигают 844 070 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также ВСУ дроном уничтожили предназначенный для сбивания БпЛА российский ЗРК "Оса": эффектное видео

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 844 070 (+1140) человек,

танков – 9 947 (+9),

боевых бронированных машин – 20 721 (+12),

артиллерийских систем – 22 707 (+52),

РСЗВ – 1 269 (+0),

средства ПВО – 1 053 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 102 (+99),

крылатые ракеты – 3 054 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 078 (+157),

специальная техника – 3735 (+2).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Владимир Зеленский в интервью сообщил, что примерно 350 тысяч россиян погибли, 50 – 70 тысяч пропали без вести и еще более 600 тысяч получили ранения.