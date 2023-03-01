ВСУ "задвухсотили" еще более 600 оккупантов: потери врага по состоянию на 1 марта
1 марта 2023, 08:07Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Вооруженные Силы Украины уничтожают российских захватчиков колоссальными темпами. Так, по состоянию на 1 марта ВСУ ликвидировали 149 890 оккупантов.
Только за минувшие сутки российская армия потеряла 650 человек и много техники. В Генштабе уточнили, что из-за интенсивности боев статистика уточняется.
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Актуальная статистика потерь врага
От начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодня, 1 марта, российская армия потеряла:
- танков – 3395 (+7),
- боевых бронированных машин – 6638 (+8),
- артиллерийских систем – 2393 (+10),
- РСЗО – 479 (+1),
- средств ПВО – 247 (+0),
- самолетов – 300 (+0),
- вертолетов – 288 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5),
- специальной техники – 230 (+0).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают оккупантов: последние новости
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили 9 районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники врага.
- Также поражены 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, станция РЭБ и склад боеприпасов.
- Украинский десантник уничтожил 5 танков и 3 боевых машины пехоты (БМП) в одном бою возле Марьинки. Боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады поразил вражескую бронетехнику из противотанкового комплекса Javelin.
- Недавно наши защитники уничтожили 11 иранских ударных БпЛА типа "Шахид-136" и 1 – типа "Зала".
- В населенном пункте Каланчак на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли ориентировочно 150 раненых военнослужащих России. По имеющейся информации, медицинский персонал – исключительно россияне.
- Кстати, Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отбили более 85 атак врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.