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24 Канал Новости Украины Более 1000 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 1 марта
1 марта, 07:11
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Более 1000 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 1 марта

Ирина Марцияш

ВСУ продолжают наносить врагу потери на поле боя. Так, за минувшие сутки потери российской армии в личном составе составили 1050 захватчиков.

Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно достигают:

  • личного состава – около 875610 (+1050) человек,
  • танков – 10233 (+11);
  • боевых бронированных машин – 21249 (+15);
  • артиллерийских систем – 23908 (+61);
  • РСЗВ – 1304 (+1);
  • средств ПВО – 1088 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 27402 (+128);
  • крылатых ракет – 3085 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39101 (+107);
  • специальной техники – 3763 (+0).


Потери врага на 1 марта 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ