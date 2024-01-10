Российская армия в "минусе" на 800 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага 10 января
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести колоссальные потери в полномасштабной войне, которую сама и развязала. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 800 оккупантов.
С 24 февраля 2022 года потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 366 790 личного состава. Впрочем, ликвидированных оккупантов может быть гораздо больше, ведь в условиях активных боевых действий очень сложно точно подсчитать потери россиян.
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Актуальная статистика потерь врага
За время полномасштабной войны Россия уже потеряла:
- личного состава – около 366 790 (+800) человек,
- танков – 6 038 (+2),
- боевых бронированных машин – 11 216 (+13),
- артиллерийских систем – 8 684 (+12),
- РСЗО – 956 (+2),
- средства ПВО – 639 (+1),
- самолетов – 329 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 834 (+11),
- крылатые ракеты – 1 805 (+0),
- корабли /катера – 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 575 (+23),
- специальная техника – 1 336 (+3).
Актуальная статистика потерь врага на 10 января 2024 года / Инфографика Генштаб ВСУ
ССО успешно ликвидировали комплекс "Тирада-2"
Бойцы Сил специальных операций Украины успешно ликвидировали российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2" Как отметили военные, этот комплекс предназначен для выведения из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "Тидара-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.
Уничтожить комплекс удалось в Донецком направлении. Украинские защитники – операторы 3-го отдельного полка ССО сначала обнаружили "Тираду-2", а затем ракетное подразделение нанесло точный удар. В результате успешных действий комплекс уничтожен до основания.