"Минус" 900 оккупантов и более 200 единиц техники: колоссальные потери врага на 10 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники уже 746 дней дают отпор врагу, нанося им немалые потери. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 900 оккупантов.
Также российская армия потеряла десятки единиц различной техники и оружия в течение суток. Очередным доказательством больших потерь в бронетехнике является также и то, что враг начал использовать квадроциклы для переброски личного состава вместе с вооружением.
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Актуальная статистика потерь
С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 424 060 (+900) человек,
- танков – 6731 (+19),
- боевых бронированных машин – 12850 (+27),
- артиллерийских систем – 10466 (+38),
- РСЗВ – 1015 (+3),
- средства ПВО – 709 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
- крылатые ракеты – 1919 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13752 (+69),
- специальная техника – 1672 (+6).
Потери врага по состоянию на 10 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки Силы обороны нанесли удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинским защитникам удалось уничтожить вражеский РЭБ.
Где враг несет наибольшие потери
Александр Тарнавский сообщил, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" происходит 2/3 от всех боевых столкновений на поле боя. Также на этом участке фронта враг несет наибольшие потери.
Так, в течение суток там было ликвидировано 346 оккупантов и уничтожено 61 единицу техники. Среди них:
- 1 танк,
- 16 боевых бронемашин,
- 15 артсистем,
- 2 ПТРК,
- 1 СПГ/АГС,
- 20 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники.
Кроме того, ВСУ нейтрализовали и сбили 238 БПЛА различных типов.