Более 800 врагов, ПВО, танки, РСЗО: огромные потери врага 11 января

11 января 2024, 07:47
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Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль не выводит войска из Украины, поэтому каждый день теряет личный состав и технику. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 830 солдат противника.

С 24 февраля 2022 года на войне в Украине погибли 367 620 вражеских военных. Однако потери могут быть больше, ведь сосчитать их из-за интенсивных боевых действий – трудно.

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Какие потери врага на войне в Украине

  • танков – 6050 (+12);
  • боевых бронированных машин – 11 238 (+22);
  • артиллерийских систем – 8699 (+15);
  • РСЗО – 957 (+1);
  • средств ПВО – 641 (+2);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6834 (+0);
  • крылатых ракет – 1806 (+1);
  • кораблей/катеров – 23 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 596 (+21);
  • специальной техники – 1337 (+1).


Потери врага 11 января 2024 года 

Почему Россия не отказывается от захвата Авдеевки

  • Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, что Авдеевское направление фронта отличается от других. В частности, тем, что Авдеевка близка к линии фронта с 2014 года.
  • Россия бросила на город много сил и средств в октябре 2023 года. С тех пор терпит там потери, однако не отказывается от идеи захватить город. Вероятно, Кремль приказал захватить Авдеевку до выборов президента в марте 2024 года.
  • ВСУ содержат там оккупантов для перемалывания максимального количества вражеских сил. В этом смысле ситуация напоминает ту, что была в Бахмуте, поэтому может так же завершиться – уходом украинских сил.
  • Валерий Залужный уверял, что Вооруженные Силы Украины будут удерживать город ровно столько, сколько будет сил. Если же их не хватит, то командование сохранит людей, а город потом отвоюет.

Автор: Діана Квасневська