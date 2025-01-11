Еще более 1500 оккупантов и много различной техники: потери врага на 11 января
11 января 2025, 07:33Читати новину українською
ВСУ храбро дают отпор армии России, нанося ей немалые потери как в личном составе, так и в технике. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1570 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 806500 (+1570) человек,
- танков – 9751 (+10);
- боевых бронированных машин – 20271 (+18);
- артиллерийских систем – 21817 (+28);
- РСЗО – 1260 (+0);
- средств ПВО – 1042 (+1);
- самолетов – 369 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21958 (+74);
- крылатых ракет – 3017 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 33534 (+61);
- специальной техники – 3692 (+3).
Потери врага на 11 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ