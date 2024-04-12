Более 800 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 12 апреля

Силы обороны продолжают давать достойный отпор врагу, нанося ему немалые потери в личном составе и технике. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 840 оккупантов.

На утро 12 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 451 тысячу человек. Кроме того, было утилизировано тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь врага

личного состава – 451730 (+840) человек;

танков – 7146 (+9);

боевых бронированных машин – 13698 (+19);

артиллерийских систем – 11486 (+34);

РСЗО – 1042 (+2);

средств ПВО – 755 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57);

крылатых ракет – 2087 (+18);

кораблей и катеров – 26 (+0);

подводных лодок –1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн –15339 (+41);

специальной техники – 1888 (+6).

Потери врага по состоянию на 12 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на левобережье Херсонщины

Гуменюк рассказала, что российские войска отказались от использования бронетехники во время штурмов на левобережье Херсонщины. Вместо этого они пытаются действовать в небольших группах, ведь становится все труднее собрать личный состав.

Также она рассказала, что россияне и в дальнейшем используют тактику "мясных штурмов", из-за чего теряют по 60% личного состава. Гуменюк рассказала, что позиции ВСУ на левобережье остаются постоянными, и продолжается работа над расширением плацдармов.