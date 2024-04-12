Более 800 оккупантов и десятки единиц техники: колоссальные потери врага на 12 апреля

12 апреля 2024, 07:52
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают давать достойный отпор врагу, нанося ему немалые потери в личном составе и технике. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 840 оккупантов.

На утро 12 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 451 тысячу человек. Кроме того, было утилизировано тысячи единиц вражеской техники.

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Актуальная статистика потерь врага

  • личного состава – 451730 (+840) человек;
  • танков – 7146 (+9);
  • боевых бронированных машин – 13698 (+19);
  • артиллерийских систем – 11486 (+34);
  • РСЗО – 1042 (+2);
  • средств ПВО – 755 (+1);
  • самолетов – 347 (+0);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57);
  • крылатых ракет – 2087 (+18);
  • кораблей и катеров – 26 (+0);
  • подводных лодок –1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн –15339 (+41);
  • специальной техники – 1888 (+6).

Потери врага по состоянию на 12 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

Ситуация на левобережье Херсонщины

Гуменюк рассказала, что российские войска отказались от использования бронетехники во время штурмов на левобережье Херсонщины. Вместо этого они пытаются действовать в небольших группах, ведь становится все труднее собрать личный состав.

Также она рассказала, что россияне и в дальнейшем используют тактику "мясных штурмов", из-за чего теряют по 60% личного состава. Гуменюк рассказала, что позиции ВСУ на левобережье остаются постоянными, и продолжается работа над расширением плацдармов.

     

    Автор: Ярослав Погончук