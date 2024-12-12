Минус 1390 оккупантов, танки, артсистемы и другая техника: потери врага на 12 декабря

Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1390 оккупантов.

Общие потери среди личного состава противника уже превысили более 750 тысяч вражеских солдат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 758730 (+1390) человек,

танков – 9532 (+6);

боевых бронированных машин – 19644 (+28);

артиллерийских систем – 21072 (+5);

РСЗО – 1253 (+0);

средств ПВО – 1023 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 329 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 20111 (+0);

крылатых ракет – 2861 (+2);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 31127 (+54);

специальной техники – 3642 (+1).



Потери врага на 12 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ