Ликвидировали еще 1150 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага на 12 февраля

Силы обороны продолжают наносить ощутимые потери врагу. Так, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1150 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также На Лиманском направлении удалось уничтожить редкий корабельный бомбомет "Смерч-2"

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, Россия потеряла:

личного состава – около 853 030 (+1150) человек,

танков – 10 023 (+9),

боевых бронированных машин – 20 871 (+27),

артиллерийских систем – 22 976 (+53),

РСЗВ – 1 276 (+1),

средства ПВО – 1 061 (+1),

самолетов – 370 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 919 (+164),

крылатые ракеты – 3 057 (+1),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 36 928 (+121),

специальная техника – 3 742 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее Владимир Зеленский сообщил также о потерях среди военных КНДР, которые воюют на стороне России в Курской области. По информации президента Украины, на Курщине уже погибло около 4000 северокорейских солдат.