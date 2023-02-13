ВСУ "минуснули" еще несколько сотен оккупантов: потери врага на 13 февраля

13 февраля 2023, 08:05
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты продолжают наступать и наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 560 единиц личного состава.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Более того, Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, потери могут быть даже выше.

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Какие потери врага в технике

  • танков – 3283 (+3)
  • боевых бронированных машин – 6492 (+4)
  • артиллерийских систем – 2290 (+3)
  • РСЗО – 465 (+0)
  • средств ПВО – 234 (+0)
  • самолетов – 296 (+0)
  • вертолетов – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
  • крылатых ракет – 857 (+0)
  • кораблей и катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2)
  • специальной техники – 217 (+2)


Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

  • За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

  • Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

  • Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны ВСУ нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов ежедневно.

  • По данным британской разведки, за последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

  • Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка.

Автор: Софія Ковнір