ВСУ "минуснули" еще несколько сотен оккупантов: потери врага на 13 февраля
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты продолжают наступать и наши военные ежедневно уничтожают их сотнями. Только за минувшие сутки враги потеряли 560 единиц личного состава.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Более того, Генштаб ВСУ постоянно уточняет данные, потери могут быть даже выше.
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Какие потери врага в технике
- танков – 3283 (+3)
- боевых бронированных машин – 6492 (+4)
- артиллерийских систем – 2290 (+3)
- РСЗО – 465 (+0)
- средств ПВО – 234 (+0)
- самолетов – 296 (+0)
- вертолетов – 286 (+0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
- крылатых ракет – 857 (+0)
- кораблей и катеров – 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2)
- специальной техники – 217 (+2)
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают оккупантов
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.
Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны ВСУ нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов ежедневно.
По данным британской разведки, за последние 2 недели Россия, вероятно, понесла наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.
- Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка.