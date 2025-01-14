Еще минус 1330 оккупантов и более 200 единиц техники: потери врага на 14 января

Силы обороны продолжают уничтожать вражескую технику и его личный состав. Так, за сутки украинские защитники ликвидировали еще 1330 оккупантов.

Общие потери врага уже достигают 811 090 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 811 090 (+1330) человек,

танков – 9 767 (+3),

боевых бронированных машин – 20 326 (+11),

артиллерийских систем – 21 923 (+47),

РСЗВ – 1 262 (+1),

средства ПВО – 1 044 (+0),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 331 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 22 276 (+72),

крылатые ракеты – 3 018 (+0),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 33 791 (+83),

специальная техника – 3 696 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Ранее стало известно, что Силы специальных операций Украины отбили штурм войск Северной Кореи на Курщине. Во время боя украинские защитники ликвидировали 17 северокорейских военных, а еще один наемник – самостоятельно покончил с собой.

К слову, по данным разведки Южной Кореи, потери КНДР в войне против Украины составляют уже почти 3000. Среди них – 300 погибших.