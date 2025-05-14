Ликвидированы 1240 оккупантов и их техника: потери врага по состоянию на 14 мая

Российские оккупанты продолжают атаки на фронте, пытаются прорвать украинскую оборону. Но большинство действий агрессора заканчивается серьезными потерями для него. Только за минувшие сутки на фронте было ликвидировано 1 240 российских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России на войне в Украине

Так за более чем три года полномасштабной войны потери россиян растут ежедневно. С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:

личного состава – около 969 370 (+1240) человек,

танков – 10 804 (+2),

боевых бронированных машин – 22 501 (+14),

артиллерийских систем – 27 827 (+47),

РСЗО – 1 382 (+1),

средств ПВО – 1 165 (+3),

самолетов – 372 (+0),

вертолетов – 335 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 860 (+82),

крылатых ракет – 3 197 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 48 382 (+126),

специальной техники – 3 884 (+0).

Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, недавно украинский военный совершил уникальный точный выстрел из ПЗРК "Игла" и сбил российский Су-25.