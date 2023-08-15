Более 500 оккупантов, средства ПВО, вертолет: огромные потери врага на 15 августа

Россия не останавливает попыток наступать на нескольких направлениях фронта, но только теряет личный состав. Оккупанты за последние сутки потеряли на войне в Украине уже 540 солдат.

С начала полномасштабного вторжения враг потерял 254 920 единиц личного состава. Однако потери могут быть больше, ведь их трудно подсчитать из-за интенсивности боев.

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Какие потери россиян в технике

танков – 4313 (+7);

боевых бронированных машин – 8370 (+16);

артиллерийских систем – 5128 (+29);

РСЗО – 714 (+0) ед,

средства ПВО – 482 (+3);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 314 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4242 (+29);

крылатые ракеты – 1387 (+8);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7584 (+22);

специальная техника – 769 (+3).



Потери россиян по состоянию на 15 августа 2023 года / Инфографика 24 Канала

Как уничтожение складов боеприпасов влияет на боеспособность россиян

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко вспомнил, что только 13 августа во временно оккупированных Олешках Силы обороны Украины уничтожили два вражеских состава с боекомплектами. Это существенно сказывается на возможностях россиян.

К примеру, мы уничтожаем определенное количество артиллерии, они отправляют на ее компенсацию расконсервированную технику. Но не успевают компенсировать понесенные потери,

– заметил военный обозреватель.

Кроме того, военный эксперт Сергей Грабский объяснил, что конфликты между оккупантами на линии фронта свидетельствуют о низком уровне координации и взаимодействии. Детальнее о том, как это помогает ВСУ читайте по ссылке.