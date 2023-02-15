Почти 700 оккупантов отправились на тот свет: потери врага на 15 февраля

15 февраля 2023, 08:02
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Источник:

Генштаб ВСУ

Оккупационные войска врага продолжают нести потери в Украине. За прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще 690 оккупантов.

Таким образом, количество ликвидированных оккупантов возросло до 139 770 человек. Кроме того, враг несет колоссальные потери в технике.

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Актуальная статистика потерь врага

  • танков – 3290 (+4)
  • боевых бронированных машин – 6507 (+7)
  • артиллерийских систем – 2303 (+4)
  • РСЗО – 466 (+0)
  • средств ПВО – 236 (+2)
  • самолетов – 298 (+0)
  • вертолетов – 286 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0)
  • крылатых ракет – 857 (+0)
  • кораблей и катеров – 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6)
  • специальной техники – 219 (+1)


Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

  • Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы и техники врага.
  • А артиллеристы и ракетчики смогли поразить пункт управления, 2 района скопления живой силы, 6 складов с боеприпасами, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы.
  • 12 февраля подразделениями национального флота было уничтожено 5 оккупантов, 2 танка, 1 прицепную гаубицу "Мста-Б" и 1 хранилище с боеприпасами.
  • Недавно украинские защитники разбили под Угледаром элитную российскую бригаду. Предварительно, погибли не менее 500 захватчиков.
  • Артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи.

Автор: Софія Ковнір