В целом с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки сократилась уже примерно на 1 384 190 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

Потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 15 июня 2026 года составляют:

личного состава – около 1 384 190 (+1 320) человек;

танков – 12 025 (+5);

боевых бронированных машин – 24 763 (+10);

артиллерийских систем – 44 082 (+72);

РСЗО – 1 870 (+2);

средств ПВО – 1 420 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 351 479 (+2 314);

наземных робототехнических комплексов – 1 664 (+3);

кораблей / катеров – 33 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 107 091 (+416);

специальной техники – 4 296 (+8),

крылатые ракеты – 4 733 (+0);

Потери России в войне против Украины на 15 июня / Фото Генштаба

Последние потери врага

Силы специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением в России "Черная искра" атаковали нефтеперекачивающую станцию "Палкино" в Ярославской области. Она является важной составляющей магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк.

А в оккупированном Армянске мог загореться химзавод "Крымский титан". Он является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе. Также он выпускает красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло и железный купорос.