ВСУ ликвидировали уже 27 700 россиян: свежие потери врага

В Украине начался 82 день войны. За это время наши военные ликвидировали 27 700 российских оккупантов.

Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют неприятеля. Количество потерь россиян не является окончательным, ведь подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.

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Потери врага по состоянию на 16 мая

личного состава – 27 700 человек;

танков – 1 228 единиц;

боевых бронированных машин – 2 974 единицы;

артиллерийских систем – 577 единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средств ПВО – 89 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 165 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 101 единица;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 97 единиц.

Потери россиян за последние сутки

В Генштабе отчитываются, что среди вышеприведенных потерь за последние сутки были следующие:

личного состава – 300 человек;

танков – 8 единиц;

боевых бронированных машин – 16 единиц;

артиллерийских систем – 22 единицы;

вертолетов – 1 единица;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11 единиц;

крылатых ракет – 2 единицы;

автомобильной техники и автоцистерн – 14 единиц.

Украинские военные констатировали, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки они наблюдали на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Последние новости с фронта

Бои за украинскую землю продолжаются на Востоке и Юге нашего государства. Теперь враг больше всего сосредоточился на Донбассе. Там они сейчас пытаются идти в наступление на украинские силы вблизи Северодонецка. Эта точка наиболее горячая сейчас в этой фазе войны.

Кроме того, россияне продолжают бить по Донбассу всеми возможными бомбами и видами оружия. Российские оккупанты в очередной раз ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12.

У ВСУ есть значительные успехи на Харьковщине. Там наши воины осуществляют контрнаступательные действия и успешно оттесняют врага к границам. Но россияне еще на что-то надеются и пытаются этому помешать. Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявлял, что остановить ВСУ на этом направлении уже невозможно.

Как ВСУ разбивают врага: смотрите видео