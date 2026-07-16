Еще более 1300 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 16 июля

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 424 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 16 июля 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;
- танков – 12 144 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 940 (+2);
- артиллерийских систем – 46 019 (+66);
- РСЗО – 1 936 (+0);
- средств ПВО – 1 492 (+0);
- самолетов – 437 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1801);
- наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);
- кораблей / катеров – 34 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 120 727 (+420);
- специальная техника – 4 420 (+0),
- крылатые ракеты – 4 906 (+0).
Потери России в войне по состоянию на 16 июля 2026 года / Фото Генштаба
Напомним, что среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военных.
Например, только в Донецкой области потери оккупантов превышают 400 солдат на каждый квадратный километр.