Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Еще более 1300 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 16 июля
16 июля, 07:18
11

Еще более 1300 оккупантов и большое количество техники: потери России по состоянию на 16 июля

София Рожик

Россия продолжает нести потери в живой силе и технике на фронте в Украине. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили еще 1 340 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 424 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения врага в Украину по состоянию на 16 июля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 424 620 (+1 340) человек;
  • танков – 12 144 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 940 (+2);
  • артиллерийских систем – 46 019 (+66);
  • РСЗО – 1 936 (+0);
  • средств ПВО – 1 492 (+0);
  • самолетов – 437 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 411 005 (+1801);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 919 (+12);
  • кораблей / катеров – 34 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 120 727 (+420);
  • специальная техника – 4 420 (+0),
  • крылатые ракеты – 4 906 (+0).

Потери России в войне по состоянию на 16 июля 2026 года / Фото Генштаба

Напомним, что среднемесячные потери российской армии убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военных.

Например, только в Донецкой области потери оккупантов превышают 400 солдат на каждый квадратный километр.

Связанные темы:

Новости России
Война России с Украиной
Потери врага