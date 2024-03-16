Еще более 1 100 оккупантов, десятки танков и средства ПВО: потери врага 16 марта

Силы обороны достойно ведут оборону и продолжают уничтожать российских оккупантов на фронте. Так, только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 100 захватчиков.

С начала полномасштабного вторжения количество ликвидированных оккупантов достигло 429 580 человек. Колоссальными темпами враг теряет и технику.

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Актуальная статистика потерь

За более чем 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:

личного состава – около 429 580 (+1 160) человек,

танков – 6 779 (+21),

боевых бронированных машин – 12 973 (+24),

артиллерийских систем – 10 606 (+26),

РСЗО – 1 017 (+0),

средств ПВО – 719 (+2),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 268 (+14),

крылатых ракет – 1 922 (+2),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 14 024 (+31),

специальной техники – 1 712 (+1).



Потери врага по состоянию на 16 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Оккупанты имеют огромные потери на фронте