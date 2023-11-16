Еще более 1000 оккупантов и 130 единиц техники: потери врага на 16 ноября
16 ноября 2023, 07:42Читати новину українською
В Украине 631 сутки полномасштабной войны. Силы обороны уже ликвидировали более 315 тысяч российских захватчиков.
Только за минувшие сутки украинские воины обезвредили еще 1330 оккупантов. Кроме того, уничтожили десятки единиц вражеской техники, передает 24 Канал.
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Потери России в полномасштабной войне
- Личного состава – около 315 620 (+1330),
- танков – 5388 (+11),
- боевых бронированных машин 10 121 (+17),
- артиллерийских систем – 7683 (+36),
- РСЗО – 892 (+8),
- средств ПВО – 585 (+3),
- самолетов – 323 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5689 (+14),
- крылатых ракет – 1563 (+1),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10060 (+40),
- специальной техники – 1084 (+1).
Зеленский рассказал о потерях России под Авдеевкой
- Во время вечернего обращения 14 ноября президент заметил, что российский диктатор готов убить сколько угодно своих людей. Путин ведь хочет на первую половину декабря показать хотя бы какой-то тактический результат.
- "Тогда, когда планирует объявить о своих выборах. Россия уже теряет под Авдеевкой и солдат, и технику быстрее и масштабнее, чем, в частности, под Бахмутом. Выдерживать этот их натиск очень сложно", – подчеркнул Владимир Зеленский.
- Глава государства добавил, что каждый наш воин, который держит позиции, выполняет боевые задания именно там, заслуживает чрезвычайной нашей благодарности.
- "Чем больше российская сила будет уничтожена сейчас под Авдеевкой, тем хуже для врага будет общая ситуация, общее течение этой войны", – отметил президент.