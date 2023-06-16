ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 4 роты россиян и 53 единицы техники: детали от Тарнавского

Силы обороны Украины продолжают наносить россиянам сокрушительные потери. В частности, на Таврическом направлении наши воины уничтожили более 4 рот оккупационной армии.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что Силы обороны продолжают выбивать врага из нашей земли.

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На Таврическом направлении ликвидировали 4 роты россиян

Тарнавский рассказал, что за последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1481 огневое задание,

– заметил генерал.

Потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот. Кроме того, Силы обороны уничтожили и повредили 53 единицы военной техники противника, в частности:

12 танков,

6 единиц БМП,

6 ББМ,

3 МТЛБ,

БТР,

гаубицу 2А65 "Мста-Б",

2 БпЛА "Zala",

автомобильную технику.

Также наши бойцы уничтожили 3 места хранения боеприпасов врага.

"Работаем и двигаемся к победе. Слава Украине!" – подытожил Тарнавский.

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Общие потери России в войне

За более чем год полномасштабного вторжения – с 24 февраля 2022 года – Силы обороны ликвидировали 218,5 тысячи военных так называемой "второй армии мира". Однако стоит заметить, что реальные потери врага могут быть значительно больше, ведь подсчитать "двухсотых" в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

Также Россия стремительно теряет свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские защитники уже испепелили: