ВСУ ликвидировали еще около 900 оккупантов: потери России по состоянию на 17 января
17 января 2023, 07:44Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины продолжают защищать нашу страну и причинять потери россиянам на поле боя. Так только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 870 оккупантов.
Общие боевые потери России на 17 января уже составляют 116 950 военных. Впрочем, эти данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.
Обратите внимание Почти 800 оккупантов и средство ПВО: потери врага по состоянию на 16 января
Потери врага по состоянию на 17 января
- танков – 3121 (+3);
- боевых бронированных машин – 6215 (+11);
- артиллерийских систем – 2104 (+5);
- РСЗО – 441 (+3);
- средства ПВО – 220 (+0);
- самолетов – 286 (+0);
- вертолетов – 276 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
- крылатых ракет – 749 (+0);
- кораблей/катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
- специальной техники – 190 (+0).
Потери россиян на войне по состоянию на 17 января / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери врага: последние новости
- 16 января глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына подтвердила, что местный коллаборант пошел на концерт Кобзона. После 3 – 5 взрывов в городе Запорожье "глава районной администрации" Кичигин погиб.
- По данным "ЧЕСТНО", в 2022 году украинское подполье уничтожило по меньшей мере 19 предателей Украины. Больше всего – на Херсонщине и Запорожье. Их список читайте здесь.
- 17 января наши военные из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв". Это произошло в Луганской области.